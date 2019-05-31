В Самаре началось комплексное благоустройство площади им. П.П. Мочалова и бульвара Металлургов

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Знаковые места Самары - площадь им. П.П. Мочалова и бульвар Металлургов преобразятся в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, в марте 2019 года это общественное пространство в Кировском районе стало лидером рейтингового голосования по определению приоритетов благоустройства, при чем, поддержали этот проект жители всего города.Максимальное количество голосов в рейтинговой таблице заняли четыре общественных пространства: сквер им. В.Фадеева, Крымская площадь, территория около Храма Кирилла и Мефодия со стороны ул. Солнечной, а также бульвар Металлургов и площадь им П.П. Мочалова, занявшие верхнюю строчку в рейтинге народного голосования.Общая площадь бульвара Металлургов, включая площадь П.П. Мочалова, которую затронет комплексное благоустройство, составляет порядка 20 тысяч квадратных метров от ул. Марии Авейды до ул. Алма-Атинской.«На данный момент ведутся демонтажные, подготовительные работы. На площади Мочалова предусматривается полностью мощение тротуарной плиткой. На бульваре будут обустроены пешеходные зоны с островками отдыха с учетом применения современных решений. Также будут высажены новые газоны и кустарники. Максимально к выполнению работ мы привлекаем общественность», - говорит Алексей Старостин, заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.Главный принцип федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» - привлечение жителей на всех этапах благоустройства от разработки дизайн-проекта до приемки работ.Важно подчеркнуть, что проект благоустройства бульвара Металлургов ова прошёл широкое общественное обсуждение, свое мнение также высказало экспертное сообщество. Во время разработки проекта архитекторы вместе с инициативными жителями старались сохранить бульвар в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, при этом использовать современные архитектурные решения, запланировано значительно увеличить площадь зеленых насаждений.На территории площади им. П.П. Мочалова и бульвара Металлургов планируют высадить 60 полноразмерных деревьев, в том числе голубые ели. Озеленение будет базироваться на принципе бережного замещения. На площади уберут только больные деревья и сухостой, под эту категорию попадают около десяти аварийных елей с открытой корневой системы, их заменят на новые деревья. Такое решение было согласовано с жителями района Металлург на встрече, где присутствовали представители администрации города и Кировского района, специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз», а также активисты Общероссийского народного фронта.«Если возникают сложности при воплощении проекта комплексного благоустройства, мнения жителей вдруг расходятся, мы всегда вместе с подрядчиками выходим на место и договариваемся. Самое главное конструктивно вести диалог. Мы планируем провести ряд встреч во дворах, и если появятся новые идеи - проект может быть доработан. Это знаковое городское пространство должно получиться действительно комфортным для жителей Металлурга, важно, чтобы они приняли эту территорию», - говорит Екатерина Гудзима, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта.«По просьбе жителей здесь будет ландшафтное озеленение, много лавочек и малых архитектурных форм. Полностью поменяется конфигурация сквера – здесь будут диагональные тротуары для удобства жителей, также запланирована установка памятника Павлу Петровичу Мочалову и ликвидация незаконных объектов потребительского рынка», - говорит Игорь Рудаков, глава администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.Напомним, около дворца культуры Металлург по инициативе ветеранов и жителей будет установлен памятник Почетному гражданину Самары, первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову. 7 июля 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка.Для определения лучшего проекта памятника объявлен конкурс, в нём участвуют 6 известных скульпторов. Важно отметить, что совместно с решением профессионального жюри конкурса свое мнение о проектах монумента Павла Петровичу Мочалову выскажут жители Самары, в том числе горожане, проживающие на территории района Металлург, трудящиеся и ветераны металлургического завода. Установить архитектурную композицию планируют к осени на обновленной площади им. П.П. Мочалова, сообщает горадминистрация.