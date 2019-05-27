В Самаре могут преобразить стену на площади Славы
27 мая 2019 11:47
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В минувшие выходные губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках мероприятия "Дизайн-выходные" предложил известному самарскому архитектору Дмитрию Храмову (проект "Модерн в облаках", музей Эльдара Рязанова) поработать над обликом "стены".
"Подумайте, как её преобразить. Это центр города, где всегда много людей, и здесь нужны хорошие идеи", - цитирует главу региона областной департамент информационной политики.
Напомним, мемориал "Гордость, честь и слава Самарской области" на площади Славы перед Белым домом был построен в 2015 году и вызвал много критики, так как частично перекрыл вид на Волгу. Изначально предполагалась, что в нишах "стены" будут размещаться барельефы с информацией о достижениях региона, однако эту идею раскритиковали.
Позже начались обсуждения: так, к примеру, звучали предложения установить на мемориале медиаэкраны, либо сделать его зеркальным, чтобы в зеркале отражалась Волга, и т.д., пишет Самру.ру.
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