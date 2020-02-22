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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре хотят комплексно отремонтировать ул. Физкультурную

22 февраля 2020 10:52
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В Самаре хотят комплексно отремонтировать ул. Физкультурную
Жители Самары пожаловались в соцсетях на состояние проезжей части.

По словам горожан, на дороге много ям, а направление от ул. 22 Партсъезда до путепровода - "сплошная полоса препятствий".

Первый замглавы Самары Владимир Василенко отметил, что ул. Физкультурная нуждается в комплексном ремонте, и в будущем администрация собирается поставить ее в план на такой вид ремонта. Напомним, комплексный ремонт - это обновление улицы "от фасада до фасада".

Пока же там заделают ямы, пишет Самру.ру.

"Дам поручение в течение 3-5 дней провести аварийно-ямочный ремонт. Знаю, что это не выход, и повторюсь, что улица нуждается в комплексном ремонте", - подчеркнул Василенко.
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Комментарии


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