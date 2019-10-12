В Новокуйбышевске открыли мусоросортировочную станцию
12 октября 2019 12:15
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11 октября в Новокуйбышевске состоялось открытие мусоросортировочной станции — первой в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология», который реализуется в России по инициативе Президента Владимира Путина.
Мощность новой станции – до 100 тысяч тонн. Станция оснащена тремя конвейерами – цепным и двумя ленточными. Это позволит обрабатывать до 20 тонн ТКО в час. Оборудование полностью отечественное.
На конвейере в одну смену работают 20 сотрудников, каждый прошел соответствующее обучение.
Благодаря запуску станции на территории области будет возможно внедрять раздельный сбор мусора. В Новокуйбышевске уже появились специализированные контейнеры, которые позволяют разделять ТКО на две фракции: сухие отходы (стекло, бумага, железные банки) и смешанные отходы (пищевые, бытовые, загрязненная упаковка).
«Наша задача в рамках национального проекта – эффективно перерабатывать все отходы с ТКО, и к 2022 году мы должны выйти на 100% обработки, то есть 100% мусора должно сортироваться. Мы должны построить к 2022 году 12 сортировок. Сейчас мы запускаем мусоросортировочную станцию в Новокуйбышевске, и в первом квартале 2020 года аналогичная сортировка будет запущена в Волжском районе в Преображенке», — прокомментировал Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.
Министр также подчеркнул, что строительство новых высокотехнологичных объектов сортировки мусора будут вести с учетом мнения местных жителей при строгом соблюдении всех законных требований, сообщает пресс-служба облправительства.
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