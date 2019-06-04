Стартовал опрос общественного мнения об организации дорожных работ в Самарской области

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4 июня стартовал опрос общественного мнения об организации в Самарской области дорожных работ.Опрос проводится в официальном сообществе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Самарской области в социальной сети в «ВКонтакте» - https://vk.com/bkadsamarobl.В 2019 году в Самарской области будет отремонтировано 247 км дорог, в том числе 50 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс.На вопрос «Дорожные работы хорошо организованы?» предлагается шесть вариантов ответа. Также можно оставить свои предложения и замечания в комментариях к опросу. Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.Напомним, что до 2024 года в Самарской области в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Дильдина Светлана