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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Городские леса Самары опять повели по судам

19 июня 2019 13:45
129
Городские леса Самары опять повели по судам
Проблема возникла на этапе внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Власти Самары и области столкнулись с новыми сложностями в процессе передачи муниципалитету 8 118 га земель лесного фонда. На этот раз проблема возникла на этапе внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН): Росреестр отказался регистрировать смену категории участков — с «земли лесного фонда» на «земли населенных пунктов». Об этом в интервью «Самарскому обозрению» 17 июня рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов.

Между тем, начиная с 2009 года, суды относят Самарское лесничество к землям населенных пунктов. На основании первого такого вердикта — постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 10-летней давности — в Едином госреестре прав на недвижимое имущество уже погашены сведения о праве собственности РФ на эти леса. 1 июня 2018 года Рослесхоз издал приказ № 462 об образовании на территории городского округа Самара лесопарка, расположенный на землях населенных пунктов.

Несмотря на все эти решения, Росреестр отказал в регистрации смены категории земель, ссылаясь на отсутствие распоряжений Правительства РФ о смене, а также в связи с тем, что до настоящего времени границы населенного пункта г. Самары не внесены в ЕГРН, пояснил глава областного минлесхоза. В связи с этим министерство инициировало несколько десятков исков через областной арбитраж. Всего на территории Самары сейчас сформировано 127 участков из земель лесного фонда, которые ранее находились в границах Самарского лесничества, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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