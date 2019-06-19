Городские леса Самары опять повели по судам
19 июня 2019 13:45
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Власти Самары и области столкнулись с новыми сложностями в процессе передачи муниципалитету 8 118 га земель лесного фонда. На этот раз проблема возникла на этапе внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН): Росреестр отказался регистрировать смену категории участков — с «земли лесного фонда» на «земли населенных пунктов». Об этом в интервью «Самарскому обозрению» 17 июня рассказал министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов.
Между тем, начиная с 2009 года, суды относят Самарское лесничество к землям населенных пунктов. На основании первого такого вердикта — постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 10-летней давности — в Едином госреестре прав на недвижимое имущество уже погашены сведения о праве собственности РФ на эти леса. 1 июня 2018 года Рослесхоз издал приказ № 462 об образовании на территории городского округа Самара лесопарка, расположенный на землях населенных пунктов.
Несмотря на все эти решения, Росреестр отказал в регистрации смены категории земель, ссылаясь на отсутствие распоряжений Правительства РФ о смене, а также в связи с тем, что до настоящего времени границы населенного пункта г. Самары не внесены в ЕГРН, пояснил глава областного минлесхоза. В связи с этим министерство инициировало несколько десятков исков через областной арбитраж. Всего на территории Самары сейчас сформировано 127 участков из земель лесного фонда, которые ранее находились в границах Самарского лесничества, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
Благоустройство региона
19 июня 2019 13:45
Проблема возникла на этапе внесения новых сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Благоустройство региона
129
19 июня 2019 12:54
Их убрали еще в 2018 году. Благоустройство региона
140
19 июня 2019 11:59
Предыдущая попытка с крахом провалилась. Благоустройство региона
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