Чиновники планируют наложить вето на застройку парка 60-летия Советской власти в Самаре
20 сентября 2019 13:00
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Городские власти планируют изменить статус земель, на которых находится парк 60-летия Советской власти. Об этом сообщил глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов во время заседания комитета по строительству, имущественным и земельным отношениям в городской думе.
— Зонирование изменилось с общественно-деловой зоны на рекреационную. Границы скорректировали и привели в соответствие с границами земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт, — пояснил глава депстроя.
По его словам, проект изменений получил зелёный свет от регионального правительства. В начале недели документы вынесли на публичные слушания. Они закончатся в конце октября.
Угроза застройки парка 60-летия Советской власти возникла в декабре 2018 года. Городские власти выдали разрешение на подготовку проекта планировки территории компании «Стройресурс». Недовольные этим решением горожане встали на защиту зелёной зоны.
Как оказалось, территория больше 40 лет не значится в фондах Самарского лесничества. Её условно поделили на два участка. Первым, площадью 27 га, владеет компания «Лагуна», а «Стройресурс» его арендует. Второй же находится в государственном использовании.
Как именно арендатор планирует распорядиться земельным участком, неизвестно. Но несколько лет назад здесь хотели разместить «Фестиваль-парк» с жилым микрорайоном. Но после протестов местных жителей городские власти решили перевести парк в рекреационную зону. Новый статус запрещает вести здесь строительство.
Но, несмотря на все усилия властей, здесь начали вырубать деревья и возводить павильоны. Однако их придётся снести по требованию депстроя, пишет 63.ру.
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