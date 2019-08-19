Активисты ОНФ провели контрольный осмотр комплексного ремонта дорог, примыкающих к Крымской площади в Самаре

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» активисты ОНФ в Самарской области провериликачество комплексного ремонта дорог, примыкающих к Крымской площади. На отборе проб асфальтобетонного покрытия уже отремонтированной проезжейчасти от ул. Урицкого до ул. Ткачевской присутствовали общественники и специалисты МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство». Дорожники взяли по двакерна с трех точек асфальтового полотна.«Согласно СНИПам нужно изъять определенное количество образцов с каждой точки. Образцы доставляются в лабораторию, где их исследуют насоответствие всем необходимым физико-механическим свойствам. Также замеряют толщину образцов», - отметил главный специалист МБУ г.о. Самара«Дорожное хозяйство» Антон Бугров.Рассмотрев взятые керны, общественники усомнились в качестве покрытия и попросили дорожников предоставить 4 образца для проведениянезависимой экспертизы.«Мы попросили сделать 4 керна для нас. Нам сделали два, после чего объявили о том, что машинка для кернения сломалась и мероприятие наэтом окончено. Нам предоставили два керна, которые мы отдали в независимую лабораторию для анализа. Сомнения в качестве обоснованы,так как в ходе мониторинга мы нашли разрушение, откол на бордюрном камне, то есть работы еще не приняты, а нарушения уже есть. Результатынезависимой проверки мы направим в администрацию города», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Самарской области Аркадий Лазарев.Комплексное обновление выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественники уверены,что качество здесь должно быть эталонным. Напомним, подобные сомнения в качестве асфальтового покрытия возникли у активистов ОНФ в отношениикомплексно ремонтируемой улицы Заводское шоссе.«В рамках национального проекта «безопасные и качественные автодороги» в Самарскую область направлено немало федеральных средств,которые должны эффективно расходоваться. И внимание к качеству проводимых работ должно быть повышенное. Важно, чтобы, не толькопроезжая часть, но и тротуары соответствовали техническим требованиям. Все это делается в интересах жителей», пояснил сопредседательрегионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин. Важно отметить, что завершить работы и запустить двустороннеедвижение планируется в конце августа. Новый участок дороги оснастят всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности движения.В центре Крымской площади идет ремонт и оборудование сквера, активисты напомнили подрядчику, что пешеходные переходы, дорожные знакии разметка должны появиться на этом участке в ближайшее время.