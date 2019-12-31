Службы благоустройства Самары оперативно отреагировали на метель

146

На смену морозной и ясной погоде пришла метель с порывами ветра до 17-22 м/с. И с учетом изменившихся условий коммунальные службы города наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега и вывоза его на полигоны. Ожидается, что за сутки выпадет порядка 8-10 мм осадков.Сегодня только для расчистки улично-дорожной сети МП «Благоустройство» уже увеличило количество техники до 168 единиц, а дорожных рабочих, которые занимаются уборкой вручную, - до 242 человек. Работы организованы во всех районах города. В частности, бригады МП «Благоустройство» трудятся на улицах Главная, Белорусская, Куйбышева, Фрунзе, М. Горького, Некрасовская, Самарская, Молодогвардейская, Мичурина, Авроры, Гагарина, Врубеля, Тухачевского, Киевская, Агибалова, Спортивная, Аэродромная, Победы, Антонова-Овсеенко, Солнечная, 9 просека, XXII Партсъезда, Вольская, Краснодонская, Воронежская, Каховская, С. Лазо, пр. Кирова, Заводское шоссе и др.В ночь на 1 января на улицы города планируется выход порядка 240 единиц техники. Дополнительно будут привлекаться и машины субподрядных организаций. В том числе для доставки снежных масс на полигоны количество самосвалов увеличат в несколько раз - до 55 единиц. А дорожных комбинированных машин, которые убирают снег, подметают дороги и рассыпают реагенты, - до 46 единиц.В целях безопасности на дорогах ГИБДД обращает внимание автомобилистов на необходимость быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие правила дорожного движения, сообщает горадминистрация.