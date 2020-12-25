В Самаре вторая волна COVID-19 замедлила рост спроса на персонал в малом бизнесе

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Вторая волна COVID-19 и сохранение рисков новых ограничений отразились замедлением роста спроса на персонал в сегменте МСБ в различных регионах и отраслях: количество открытых вакансий, активно росшее в III квартале после драматического снижения во II-м, в октябре снизилось на 5,6% по отношению к сентябрю, однако в ноябре вновь показало положительный темп роста, свидетельствует исследование крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и инвестиционной платформы «Поток». Активнее всех в октябре-ноябре замораживали наем отрасли, больше других пострадавшие во время первой волны: компании, предоставляющие услуги населению, общепит, строительные компании, образовательные учреждения. Впрочем, говорить о повторении весеннего кризиса на рынке труда в сегменте МСБ преждевременно.



Второй квартал оказался самым тяжелым периодом в 2020 году в части найма в сегменте МСБ: в апреле-июне спрос на новых сотрудников снизился на 24% к январю-марту и на 20% ко II кварталу прошлого года. Поистине драматическим было снижение числа вакансий в апреле: на 42% к марту и на 37% к апрелю прошлого года.

Больше других в выборе открытых предпринимателями вакансий были ограничены желающие устроиться в заведения общепита (число вакансий в апреле снизилось на 72% к марту и на 72% к апрелю прошлого года) и в компании, предоставляющие услуги населению (-66% к марту и -71% к апрелю прошлого года). Выбор заметно сузился и для желающих работать в розничных магазинах (-48% к марту и -46% к апрелю прошлого года), в компаниях-поставщиках услуг для бизнеса (-46% к марту и -46% к апрелю прошлого года), в строительных и девелоперских компаниях (-45% к марту и -44% к апрелю прошлого года), IT-компаниях (-36% к марту и -33% к апрелю прошлого года) и во многих других секторах.

По мере ослабления ограничений, адаптации бизнесов к новым условиям (например, переход розничных магазинов в онлайн, развитие онлайн-образования и т.д.) и действию мер господдержки количество вакансий в июле-сентябре выросло не только по сравнению с кризисным II кварталом (на 79%), но и превысило показатель докризисного I-го квартала 2020 года (на 36%) и III квартала прошлого года (на 16%). В сентябре оно достигло рекордных за последние два года значений — 225 тыс. штук.

В III квартале самая активная фаза роста числа вакансий в месячном исчислении пришлась на июль (30% к июню). В последующие месяцы месячный прирост стал замедляться (7% в августе, 2% в сентябре), но в годовом исчислении число вакансий росло высокими темпами (13% год к году в июле, 12% в августе, 25% в сентябре).

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