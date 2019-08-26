В Красноярском районе обсудили перспективы развития коневодства
26 августа 2019 18:02
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По информации Самарастата, в регионе на 1 августа 2019 года в хозяйствах всех категорий содержится более 4,2 тыс. лошадей, из них в сельхозорганизациях – 1137 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 509 голов, остальные — в личных подсобных хозяйствах граждан. Максимальное поголовье лошадей содержится в хозяйствах муниципальных районов Красноярский, Похвистневский, Исаклинский. Лошади, в основном, используются как тягловая сила, но также их содержат для получения кобыльего молока, мяса, выращивают для спортивного коневодства.
«По поручению губернатора Самарской области мы сейчас проводим целый ряд мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки предприятиям отрасли коневодства. Наша цель – до конца текущего года придать статус племенных хозяйств двум конезаводам, расположенным на территории Красноярского района, — это конезавод «Самарский» и конезавод «Ермак». Это позволит хозяйствам получать субсидии на разведение племенного скота не только из регионального бюджета, что уже сейчас делается, но и из федерального бюджета. Традиции спортивного коневодства, которые есть сегодня на самарской земле, требуют поддержки, и мы готовы её оказывать. Так, в целях создания комфортной инфраструктуры, уже в следующем году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» здесь начнётся строительство дорог с твёрдым покрытием», — подчеркнул Виктор Кудряшов.
В этот день и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в торжественной церемонии открытия третьего конно-спортивного фестиваля памяти Михаила Ивановича Каштанова.
Фестиваль был организован Администрацией м.р. Красноярский, ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский», министерством спорта Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.
Еще в конце XVIII века Самарская губерния была одним из центров разведения знаменитых рысаков орловской породы. В 70-е годы XX века в Красноярском районе М.И. Каштанов создал уникальное сельскохозяйственное предприятие – государственный племенной конный завод. Он же основал рядом благоустроенный посёлок Конезавод. Предприятие процветает и сегодня. Сейчас в активе хозяйства – 6 тысяч гектаров пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз. Многие из них неоднократно становились призёрами многочисленных конно-спортивных соревнований. Особую гордость вызывает то, что несколько лошадей Конезавода «Самарский» служат в рядах Конного караула Президентского полка. Также часто лошади становятся артистами РОСГОСЦИРКа.
В настоящее время коневодство приобретает всё больший размах. С каждым годом в Красноярском районе появляются новые конные заводы и клубы. «Ермак», «Прованс», «Авангард», «Золотая Грива», «Маргошина конюшня», «Кристалл», детско-юношеская школа «Серебряная Подкова» — кузница первоклассных спортсменов и тренеров высшего уровня.
«Сегодняшний Фестиваль – ещё одно свидетельство того, что красноярская земля – признанный центр спортивного коневодства. Благодаря вашему неустанному труду, искренней любви к своему делу здесь возрождаются лучшие традиции, заложенные многими поколениями коневодов нашего региона и всей страны. Хочу искренне поблагодарить всех работников предприятия за огромный труд, который приносит столь значимые результаты. Добросовестно и с душой делая своё дело, вы прославляете Самарскую область, способствуете повышению её инвестиционной и туристской привлекательности», — сказал В. Кудряшов, приветствуя участников конно-спортивного праздника.
Гости фестиваля смогли увидеть джигитовку, скачки, бега, конкур, выездку, костюмированные выступления на лошадях, также была организована работа интерактивных площадок для детей и взрослых, катание на лошадях, пони и фаэтоне, город мастеров, ярмарка фермеров и многое другое. Восторг зрителей вызвали конная кадриль, конкур на пони «Гусары» и конно-спортивная игра «Кыз куу» («Догони девушку») на пони от конно-спортивного клуба «Авангард», передает пресс-служба облправительства.
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