Самарские сельхозтоваропроизводители изучают опыт организации СПоКов

73

В нем приняли участие специалисты районных управлений сельского хозяйства и инициативные группы – представители сельхозорганизаций и КФХ, в планах которых – создание или вхождение в кооператив.Мероприятие было приурочено к реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Организатором выступило подведомственное региональному аграрному ведомству ГБУ ДПО «Самара-АРИС», которое является Центром компетенций и оказывает информационно-консультационную поддержку.Семинар-совещание, прошедшее в режиме диалога, открыл министр сельского хозяйства региона Николай Абашин: «В условиях глобализации и развития агрохолдингов особенно остро встаёт вопрос занятости на селе, сохранения молодежи на селе. Нацпроект, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства, призван решить эти задачи». Одним из механизмов национального проекта Николай Абашин назвал развитие кооперации. «Малым формам хозяйствования не всегда удаётся соответствовать требованиям переработчиков и торговых сетей. Объединившись и соблюдая интересы всех членов кооператива, участники смогут использовать новые финансовые инструменты», — отметил министр.Губернатор Самарского области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал значимость всех мероприятий нацпроекта и их положительный эффект, оказываемый на сельскохозяйственную отрасль: «В 2019 году перед нами стоят новые амбициозные задачи. И импульс повышению конкурентоспособности экономики призван дать национальный проект «Международная кооперация и экспорт».Участникам семинара предложили изучить многолетний и эффективный башкирский опыт создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов. Специалисты Центра компетенций Республики Башкортостан рассказали самарским аграриям о принципах и понятиях организации сельскохозяйственного потребительского кооператива, основах учетной политики, формировании бюджетной и налоговой отчетности, а также неделимого фонда, в том числе и при членстве в кооперативе участников – победителей конкурса «Агростартап».В рамках реализации «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» перед Самарским регионом стоит задача привлечь в кооперативное движение 100 участников, а также отобрать на конкурсной основе 13 победителей «Агростратапа», которым предстоит организовать 26 новых рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.