Ревизоры разбираются с еще одной сетью общепита
21 декабря 2019 18:12
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С их подачи уже останавливалась на 14 дней работа заведения сети на ул. Димитрова в Самаре. Букет обнаруженных ревизорами там нарушений впечатляет, и, хотя к настоящему моменту ресторан возобновил работу, вряд ли в сжатые сроки возможно было устранить все недочеты, передает "Самарское обозрение".
Есть такие заведения, которые ты предпочитаешь просто обходить стороной. Безо всякой причины. Они как бы вообще не существуют в твоем мире. В их число для обозревателя «СО» ранее входили «Фуджи Суши Friends». Ровно до момента, пока не появилось стационарное заведение ресторана на Ленинградской (второй этаж «Военторга» или бывшего ресторана «Варенье»). Location, как любят говорить наши рестораторы, рулит. Вот тогда-то я и оказалась там и была, к сожалению, так шокирована качеством, обслуживанием и отношением, что невольно задалась вопросом: как эти ребята вообще выживают на рынке? Ответ на него не замедлил себя ждать. Выживают они прекрасно.
Здесь специализируются на двух хитах фастфуда: пицце и роллах. Благо целевая аудитория нетребовательна к качеству, а цена доступная. Кальяны, дешевые еда и напитки и суши-роллы, оставляющие желать лучшего. Вы скажете: и что же, живут себе люди и другим не мешают. И окажетесь не совсем правы.
Вернее, вы были бы правы, не вызывай заведения под брендом «Фуджи» вопросы у надзорных и контролирующих органов. А вопросы как раз имеются. И некоторые из них до боли напоминают претензии к работникам аналогичной сети — управляемого из Уфы «Фарфора».
«Фарфор» накрыл своей сетью всю Россию, в том числе и территорию Самарской области. Эта экспансия сопровождалась большим числом рекламаций со стороны его клиентов, которые, как правило, концентрировались в длинных ветках дискуссий на пабликах «Фарфора» в соцсетях.
До поры до времени на происходящее никто особо не обращал внимания, но затем произошло массовое отравление самарцев «фарфоровыми» роллами. Более 60 человек обратились за медицинской помощью, площадку, где готовилась продукция, закрыли надзорные органы, а по ст. 238 («Производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей») УК РФ было возбуждено уголовное дело.
В итоге все это ничем серьезным не закончилось. О «посадках» ничего не известно, «Фарфор» снова работает, отсутствуют и иски к оператору сети от пострадавших потребителей. За громкий скандал, по сути дела, не ответил никто. Между тем содержание претензий к «Фарфору» со стороны надзорных ведомств во многом совпадает с вопросами, которые те же контролеры задали недавно и в адрес «Фуджи».
Анализ «СО» показал, что есть претензии к «Фуджи» и со стороны пользователей Интернета. Складывается впечатление, что у ребят из Friends и отравления регулярные имеются (соцсети пестрят негативом, возьмите хотя бы паблик «Общепиты Самары» «ВКонтакте»), и незапланированные (читай: по заявлениям граждан) проверки Роспотребнадзора, и даже приостановка деятельности на пару недель отдельных предприятий.
20 сентября 2019 года ИП Головин Д.К. (владелец «Фуджи Суши Friends») постановлением судьи Промышленного района г. Самары был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде административного приостановления деятельности кафе «Friends Фуджи», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 110б, сроком на 14 суток.
О чем говорит статья 6.6 КоАП РФ? О нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Представитель ИП Головина Д.К. попытался опротестовать этот вердикт в вышестоящей судебной инстанции. Там он обосновывает свою позицию тем, что к моменту рассмотрения дела все выявленные ревизорами нарушения уже были устранены. А значит, и приостанавливать деятельность кафе не требовалось.
24 октября областной суд оставил в силе решение коллег. Головин по-прежнему сохранил статус нарушителя. Это выглядит вполне логичным, поскольку если посмотреть на перечень нарушений, как минимум некоторые из них точно никак нельзя было устранить в сжатые сроки. Если, конечно, их вообще можно считать устранимыми. Например: «Набор помещений не соответствует мощности организации: имеется одно производственное помещение, в котором осуществляется обработка сырья, приготовление полуфабрикатов и готовой продукции». По логике — или мощности организации должны были резко упасть, или какие-то новые помещения требовалось оперативно пристроить к зданию.
Между тем кафе по указанному адресу возобновило свою работу. Уточнить, с чем это связано, во «Friends Фуджи» оказалось не у кого, несмотря на неоднократные попытки «СО». Поскольку вряд ли оператор мог проигнорировать судебное решение, остается только два возможных сценария. Первый — устранение вообще всех замечаний со стороны проверяющих. Второй — истечение срока административной приостановки деятельности, за которым последовало автоматическое возобновление работы.
Какой вариант более реален? По всей видимости, второй. Давайте посмотрим, какие нарушения помимо «недостаточного набора помещений» обнаружили проверяющие в «Фуджи»?
Там «нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованном месте, а именно: прием продовольственного сырья и пищевых продуктов допускается со стороны двора жилого дома, где расположены окна квартир». Можно ли предположить, что сейчас прием осуществляется с центрального входа?
Далее: не выделены отдельный стол, разделочный и производственный инвентарь для обработки сырой птицы (претензия идентичная той, что ранее звучала в адрес «Фарфора»).
Следующее нарушение в «Friends Фуджи»: «Не установлено, каким образом и в каком месте осуществляется обработка отсадочных мешков и наконечников, применяемых для отделки готовой продукции (замачивание и стирка отсадочных мешков, их стерилизация и высушивание в специальном шкафу, а также стерилизация или кипячение наконечников), и место их хранения». О том, что за истекшие 14 дней приостановки искомая информация появилась, ничего не известно. По поводу пункта «Порционирование готовых роллов производится в помещении с температурой воздуха выше +16°С и на столах без охлаждаемой рабочей поверхности» — аналогичное сомнение. Температура в помещении с наступлением морозов понизилась естественным образом? Или чтобы повара не мерзли, там все-таки тепло и температура выше +16? И как стали охлаждать рабочие поверхности столов? И главный вопрос: кто и как это контролирует?
Ничего не утверждая, мы лишь перестраховываемся после ситуации с «Фарфором» и задаем вопрос по пункту списка претензий «Поступившая в организацию пищевая продукция не соответствует требованиям нормативной и технической документации (установлено несоответствие грудки охлажденной варено-копченой производства ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» установленным требованиям)». Все ли помнят, что, согласно одной из версий, сальмонеллу, ставшую причиной волны заболеваний, в «Фарфор» занес поставщик? И по той же версии, находилась она именно в курице.
«На участке порционирования готовых блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд отсутствует бактерицидная лампа» — здравствуй, любая инфекция, тебя здесь ждут.
«Не соблюдаются правила личной гигиены и режим обработки производственного инвентаря, что подтверждается результатами лабораторных исследований смывов, а именно: в смывах с рук повара обнаружен St. aureus, в смывах (циновка для роллов) обнаружены бактерии группы кишечной палочки». Что такое St. aureus, спросите вы? Это золотистый стафилококк. Передается как воздушно-капельным путем, так и через пищу (зараженные мясо, яйца, молочные продукты, пирожные, торты с кремом) или бытовые предметы. У детей и взрослых стафилококки вызывают различные поражения — абсцессы, сикозы, гидрадениты, дерматиты, карбункулы, экземы, периоститы, панариции, остеомиелиты, блефариты, фолликулиты, фурункулы, пиодермии, пневмонии, менингиты, перитониты, холециститы, аппендициты.
Да, все это пока не дотягивает до сальмонеллеза в «Фарфоре». Но кому от этого легче?
Странную историю рассказал один из пользователей паблика «ВКонтакте» Алексей Джагиев. «Отравились мои близкие друзья. Дело было еще в конце лета. Две девушки. Одну увезли в больницу с отравлением. У второй, видимо, отравление было послабее… Она дома четыре дня лежала. В начале осени мы с женой встречались с друзьями в «Фуджи» около Дачной (Коммунистическая, 27. — Прим. ред.). Зная, что произошло с друзьями, решили не есть ничего. Заказали просто фруктовый чай. В итоге всю ночь караулили друг друга у туалета. Весь день потом дома просидели. С тех пор я вообще не ем суши, только дома если делаем… Для меня было реально открытием, что даже чаем можно травануться! (по логике, его же должны довести до кипения). Но, видимо, я чего-то не понимаю».
Точка «Фуджи» на Коммунистической, 27, дважды проверялась Роспотребнадзором в 2019 году внепланово, 6 января и 4 сентября 2019 года.
Рынок серого фастфуда в Самаре как был, так и продолжает оставаться рискованным. Именно благодаря тому, что осуществляющиеся проверки заканчиваются ничем. Непонятен механизм отслеживания судьбы выявленных недочетов. Исправлены ли они? Кто даст нам гарантии, что весь вышеперечисленный список нарушений в «Фуджи» по адресу: Димитрова, 110б, приведен в соответствие с нормами? Известно, что 20 ноября туда снова зашли сотрудники Роспотребнадзора с целью проверить, как выполнены их предыдущие предписания (то есть ресторан снова начал работать до того, как это кем-либо было зафиксировано). О том, нашли ли что-то неправильное в «Фуджи» ревизоры, или нарушений там больше нет, «СО» на момент выхода этого номера уточнить не удалось. Издание намерено следить за развитием ситуации и готово предоставить слово сотрудникам оператора сети общепита. Если, конечно, там в итоге все-таки найдется лицо, уполномоченное общаться со СМИ.
Перефразируя классика, можно сказать: куда же ты мчишься, рынок фастфуда? И получится, как у классика: не дает ответа. Хотя, учитывая наличие кишечных бактериальных палочек и золотистого стафилококка в смывах, направление нам более или менее понятно.
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