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Новости /  Экономика /  Бизнес  

Оператор Центрального автовокзала рискует обанкротиться из-за символичного долга

20 января 2020 21:30
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Из-за схем вывода средств из рухнувшего «Эл Банка».
Крупному самарскому пассажирскому перевозчику — «Евразийской корпорации автовокзалов» — грозит банкротство из-за схем вывода средств из рухнувшего «Эл Банка», передает «СО» ОНЛАЙН.

Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить сделку по выводу компанией Гюзели Санниковой порядка 1 млн рублей из уже прекратившего платежи тольяттинского банка. Теперь агентство, так и не дождавшись искомых денег, объявило о планах обанкротить ЕКА.

В конце прошлого года на портале «Федресурс» конкурсный управляющий банкротством тольяттинского «Эл Банка» — Агентство по страхованию вкладов — опубликовал извещение о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании. Фактически,оператор Центрального автовокзала оказался под угрозой ликвидации из-за попытки спасти свои деньги из тонущего «Эл Банка».

По данным судебных материалов, 25 апреля 2016 года ЕКА с собственного счета сняла порядка 1 млн руб. наличности. На тот момент «Эл Банк» уже перестал рассчитываться со своими клиентами. А через несколько дней кредитная организация лишилась лицензии. Определением Арбитражного суда Самарской области от 18 августа 2017 года сделка по перечислению денежных средств с расчетного счёта «Евразийской Корпорации Автовокзалов», открытого в КБ «Эл банк», признана недействительной.

По факту, компанию обязали вернуть деньги в конкурсную массу, а самой предложили встать в реестр кредиторов наравне с остальными. Однако ЕКА требование не исполнила до сих пор. «В связи с неисполнением обязательств по уплате задолженности, банк вынужден принять крайние меры, направленные на обеспечение исполнения должником указанного определения суда путем обращения с соответствующим заявлением о его банкротстве», — прокомментировали в АСВ. 
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Комментарии


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