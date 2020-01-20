Оператор Центрального автовокзала рискует обанкротиться из-за символичного долга

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Агентству по страхованию вкладов удалось оспорить сделку по выводу компанией Гюзели Санниковой порядка 1 млн рублей из уже прекратившего платежи тольяттинского банка. Теперь агентство, так и не дождавшись искомых денег, объявило о планах обанкротить ЕКА.В конце прошлого года на портале «Федресурс» конкурсный управляющий банкротством тольяттинского «Эл Банка» — Агентство по страхованию вкладов — опубликовал извещение о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве компании. Фактически,оператор Центрального автовокзала оказался под угрозой ликвидации из-за попытки спасти свои деньги из тонущего «Эл Банка».По данным судебных материалов, 25 апреля 2016 года ЕКА с собственного счета сняла порядка 1 млн руб. наличности. На тот момент «Эл Банк» уже перестал рассчитываться со своими клиентами. А через несколько дней кредитная организация лишилась лицензии. Определением Арбитражного суда Самарской области от 18 августа 2017 года сделка по перечислению денежных средств с расчетного счёта «Евразийской Корпорации Автовокзалов», открытого в КБ «Эл банк», признана недействительной.По факту, компанию обязали вернуть деньги в конкурсную массу, а самой предложили встать в реестр кредиторов наравне с остальными. Однако ЕКА требование не исполнила до сих пор. «В связи с неисполнением обязательств по уплате задолженности, банк вынужден принять крайние меры, направленные на обеспечение исполнения должником указанного определения суда путем обращения с соответствующим заявлением о его банкротстве», — прокомментировали в АСВ.