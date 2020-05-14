Модельер Маша Горячева: «Поддержка со стороны государства для нас очень важна»

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«Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года, как, собственно говоря, на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно», - отметил глава государства 11 мая.Меры поддержки, озвученные Президентом, в том числе, касаются индивидуальных предпринимателей, у которых из страховых взносов вычтут 12130 рублей. А также семейных предприятий - они смогут получить поддержку из докапитализированных микрофинансовых учреждений.О своевременности помощи со стороны государства рассказали супруги Горячевы, у которых в Самаре семейный бизнес – дом моды.«Поскольку мы воспитываем двух детей, мы направили заявку на пособие на детей до 3 лет, а также на единовременную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Конечно, в условиях пандемии, когда все наши магазины закрыты на карантин, поддержка со стороны государства для нас очень важна. Ведь в компании работает более 60 человек. Мы подали заявку на компенсацию заработной платы сотрудников в размере 12 130 рублей на человека. Это позволит сохранить рабочие места и достойную заработную плату коллектива Дома моды», - рассказала предприниматель Мария Горячева.В целом, меры поддержки, предложенные Президентом в своем телеобращении 11 мая, одобряет большинство россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 81% жителей страны считает эти меры значимыми для населения. Значимыми для бизнеса предложенные меры сочли 66% респондентов, передает пресс-служба облправительства.