В нацпроект включат строительство моста через Сок и реализацию второго этапа мостового перехода «Фрунзенский»

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, инициированного Президентом России, в Самарской области запланировано приведение в нормативное состояние 225 км автомобильных дорог. Общий объем финансирования работ по нацпроекту составит 5,5 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей получат городские округа Самара и Тольятти, а 3,8 млрд рублей будут направлены на ремонт дорог регионального значения.В перечень объектов следующего года включен ремонт 18 участков региональных трасс общей протяженностью более 180 км. Проведение работ запланировано на территории Волжского, Похвистневского, Исаклинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Красноярского, Приволжского, Сергиевского и Ставропольского районов, городов Самара, Новокуйбышевск и Чапаевск.Объекты ремонта выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектной документации, рекомендаций ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. Также при определении участков ремонта учитывалось мнение жителей. Одним из критериев выбора стала доля маршрутов движения пассажирского автомобильного транспорта с целью снижения количества дорог, работающих в режиме перегрузки.В 2020 году планируется продолжить приведение в нормативное состояние участков автомобильных дорог Самара-Бугуруслан в Похвистневском районе, Тольятти-Узюково-Димитровград в Ставропольском районе, «Самара-Волгоград» - Красноамейское – Пестравка в Красноармейском районе, «Урал» - Исаклы - Шентала в Исаклинском районе, реконструкцию автомобильной дороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Также будет начат ремонт региональной трассы Тольятти-Ташелка в Ставропольском районе, состояние которой вызывало большое количество жалоб у населения.Контракты на проведение работ по всем региональным объектам, включенным в перечень нацпроекта, будут заключены министерством транспорта иавтомобильных дорог Самарской области уже 2019 году.«Эта задача поставлена Губернатором в целях эффективной реализации нацпроекта. Такая же задача поставлена перед администрациями Самары и Тольятти. За зимний период подрядные организации успеют подготовиться к предстоящим работам, закупить необходимые материалы, подготовить площадки, грамотно рассчитать объемы и график проведения работ. Отмечу, что ряд подрядных организаций, которые уже определены по итогам проводимых конкурсов, вышли на объекты следующего года. Так, в настоящее время начаты работы на участках автомобильных дорог «Самара-Волгоград» - Красноармейское – Пестравка, Самара-Бугуруслан, Кинель-Богатое-Борское и других», - говорит министр транспорта и автомобильных дорог Самарской областиПомимо указанных автомобильных дорог в рамках национального проекта планируется начать реализацию второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» и моста через реку Сок в Красноярском районе. Данные объекты находятся на стадии включения в перечень объектов нацпроекта 2020 года.Проектом второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» предусмотрено строительство магистральной трассы общегородского значения от улицы Шоссейная до границы городского округа Самары протяженностью 7,8 км. Дорога будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также обеспечит транспортную доступность микрорайона Южный город и города Новокуйбышевска.Строительство моста через реку Сок будет способствовать ликвидации существующего «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог. Проектом реконструкции моста через реку Сок предусмотрено строительство мостового перехода протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также будет отремонтирован в рамках нацпроекта.1. Капитальный ремонт а/д «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск» - Маяк – Томылово (г.о. Новокуйбышевск и Чапаевск)2. Ремонт а/д Самара-Бугуруслан на участке км133+000 – км 153+000 (м.р. Похвистневский)3. Капитальный ремонт а/д Сосновка-Новое Мансуркино на участке км 0+000 – км 8+544 (м.р .Похвистневский)4. Капитальный ремонт а/д проспект им. Кирова на участке от ул. Ветлянской до мостового перехода «Кировский» в г.о.Самара5. Ремонт а/д Новокуйбышевск-Речников на участке км 0+000 – км 6+123 (г.о. Новокуйбышевск)6. Ремонт а/д Кинель-Богатое – Борское на участке км 0+000 – км 1+236 (г.о. Кинельский)7. Капитальный ремонт а/д «Самара-Волгоград» - Красноармейское-Пестравка на участке км 16+500 – км 31+000 (с.р. Красноармейский)8. Капитальный ремонт а/д Приволжье-Екатериновка на участке км 1+500 – км 10+000 (м.р. Приволжский)9. Ремонт а/д «Урал»-Сергиевск-Челно-Вершины на участке км 0+000 – км 12+000 (м.р. Сергиевский)10. Ремонт а/д Обход с.Сергиевска на участке км 0+000 – км 12+513 (м.р. Сергиевский)11. Ремонт а/д «Кинель-Богатое» - Круглинский на участке км 0+000 – км 14+950 (м.р. Кинельский)12. Ремонт а/д Усть-Кинельский – Новый Сарбай – «Урал – Муханово» на участке км 0+000 – км 16+000 (м.р. Кинельский)13. Ремонт а/д «Отрадный – Богатое» - Борское на участке км 14+000 – км 28+000 (м.р. Кинель-Черкасский)14. Ремонт а/д «Урал» - Исаклы – Шентала на участке км 0+000 – км 12+600 (м.р. Исаклинский)15. Ремонт а/д «Курумоч – Новый Буян» - Старая Бинарадка на участке км 0+000 – км 10+700 (м.р. Волжский и Красноярский)16. Ремонт а/д Тольятти-Ташелка на участке км 14+000 – км 23+000, км 26+000 – км 27+000 (м.р. Ставропольский)17. Ремонт а/д Тольяти-Узюково – Димитровград на участке км 25+700 – км 29+700 (м.р. Ставропольский)18. Реконструкция а/д Самара-Бугуруслан на участке км 118+700 – км 133+000 (м.р. Похвистневский), передает пресс-служба облправительства.