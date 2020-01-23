Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России» 142



- по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;



- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».



Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.



Более подробно с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в В целях обеспечения безопасности дорожного движения при организации и проведении 38-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» на территории города Самара с 07:00 до 16:00 8 февраля 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:- по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до ГАУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка».Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Более подробно с временной схемой ограничения движения можно ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.