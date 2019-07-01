Автодорога Тольятти-Димитровград после ремонтных работ станет безопаснее

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Автодорога Тольятти-Димитровград после ремонтных работ станет безопаснее

1 июля 2019 16:32
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В Самарской и Ульяновской областях приводят в порядок межрегиональный автомобильный маршрут, соединяющий между собой Димитровград и Тольятти.
В Самарской и Ульяновской областях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приводят в порядок
межрегиональный автомобильный маршрут, соединяющий между собой Димитровград и Тольятти. Автодорога используется жителями городов Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района для проезда к населенным пунктам в Ульяновской области, а также в направлении к столице Татарстана - Казани.

Общая протяженность маршрута составляет почти 80 км. Из них 46,7 км проходит по региональной автодороге Тольятти- Узюково-Димитровград, расположенной в Ставропольском районе в Самарской области.

В 2019 году будет отремонтировано 17,7 км этой трассы на участке от села Рассвет до села Ташла. В настоящее время завершены работы по обустройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, начаты работы по устройству верхнего слоя дорожной одежды, ремонту остановочных павильонов, укреплению обочин. Стоимость работ составляет 246,6 млн рублей.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, «очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между городами, повышение качества автомобильных дорог».

Напомним, что 8 км трассы между селами Васильевка и Рассвет были капитально отремонтированы в 2018 году.

В Ульяновской области в 2019 году отремонтируют три участка региональной дороги Димитровград-Узюково-Тольятти общей протяженностью 14 км, которые являются наиболее проблемными. На ремонт этой трассы заключен контракт жизненного цикла. В течение трех лет в рамках нацпроекта будет проведен ремонт 33 км трассы. На транзитных дорогах, проходящих через населённые пункты, будет установлено уличное освещение.

Работы на всех участках маршрута ведутся с применением современных асфальтобетонных смесей, после завершения ремонта будет нанесена разметка термопластиком.

За качеством выполнения ремонтных работ на участке региональной трассы Тольятти-Узюково-Димитровград в Самарской области наблюдают
представители проекта Общероссийского народного фронта. «Ремонт дорог серьезно повлияет не только на пропускную способность, которая пока оставляет желать лучшего, но и на безопасность на данных участках. Жители давно ждали комплексного подхода к решению дорожного вопроса. Надеемся, результаты не заставят себя долго ждать», - говорит эксперт ОНФ, координатор движения «Убитые дороги России» по Самарской области Лушин Сергей.

В 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет проведен ремонт 247 км автомобильных дорог, из них 180 км региональных трасс, 50 км в г.о.Самаре и 17 км в г.о.Тольятти, 77 - объекты безопасности дорожного движения (освещение пешеходных переходов, установка дублирующих дорожных знаков, установка светофорных объектов, перильное ограждение и т.д.).

В Ульяновской области в текущем году дорожными работами будет охвачено 66 объектов общей протяженностью 107,8 км, из которых 46 – участки региональных и городских автомобильных дорог, 20 – объекты по безопасности дорожного движения (освещение пешеходных переходов, установка дублирующих дорожных знаков, установка светофорных объектов, перильное ограждение и т.д.), передает пресс-служба облправительства. 
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