Автодорога Тольятти-Димитровград после ремонтных работ станет безопаснее

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В Самарской и Ульяновской областях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приводят в порядокмежрегиональный автомобильный маршрут, соединяющий между собой Димитровград и Тольятти. Автодорога используется жителями городов Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района для проезда к населенным пунктам в Ульяновской области, а также в направлении к столице Татарстана - Казани.Общая протяженность маршрута составляет почти 80 км. Из них 46,7 км проходит по региональной автодороге Тольятти- Узюково-Димитровград, расположенной в Ставропольском районе в Самарской области.В 2019 году будет отремонтировано 17,7 км этой трассы на участке от села Рассвет до села Ташла. В настоящее время завершены работы по обустройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, начаты работы по устройству верхнего слоя дорожной одежды, ремонту остановочных павильонов, укреплению обочин. Стоимость работ составляет 246,6 млн рублей.По словам губернатора Самарской области, «очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между городами, повышение качества автомобильных дорог».Напомним, что 8 км трассы между селами Васильевка и Рассвет были капитально отремонтированы в 2018 году.В Ульяновской области в 2019 году отремонтируют три участка региональной дороги Димитровград-Узюково-Тольятти общей протяженностью 14 км, которые являются наиболее проблемными. На ремонт этой трассы заключен контракт жизненного цикла. В течение трех лет в рамках нацпроекта будет проведен ремонт 33 км трассы. На транзитных дорогах, проходящих через населённые пункты, будет установлено уличное освещение.Работы на всех участках маршрута ведутся с применением современных асфальтобетонных смесей, после завершения ремонта будет нанесена разметка термопластиком.За качеством выполнения ремонтных работ на участке региональной трассы Тольятти-Узюково-Димитровград в Самарской области наблюдаютпредставители проекта Общероссийского народного фронта. «Ремонт дорог серьезно повлияет не только на пропускную способность, которая пока оставляет желать лучшего, но и на безопасность на данных участках. Жители давно ждали комплексного подхода к решению дорожного вопроса. Надеемся, результаты не заставят себя долго ждать», - говорит эксперт ОНФ, координатор движения «Убитые дороги России» по Самарской областий.В 2019 году в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет проведен ремонт 247 км автомобильных дорог, из них 180 км региональных трасс, 50 км в г.о.Самаре и 17 км в г.о.Тольятти, 77 - объекты безопасности дорожного движения (освещение пешеходных переходов, установка дублирующих дорожных знаков, установка светофорных объектов, перильное ограждение и т.д.).В Ульяновской области в текущем году дорожными работами будет охвачено 66 объектов общей протяженностью 107,8 км, из которых 46 – участки региональных и городских автомобильных дорог, 20 – объекты по безопасности дорожного движения (освещение пешеходных переходов, установка дублирующих дорожных знаков, установка светофорных объектов, перильное ограждение и т.д.), передает пресс-служба облправительства.