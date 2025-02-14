Жители губернии смогут выбрать вариант оплаты за техническое обслуживание газового оборудования

91

Газовое оборудование – это неотъемлемая часть нашего повседневного комфорта. Оно используется для приготовления пищи, обогрева помещений и обеспечения горячим водоснабжением.

Своевременное техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования является обязательным, должно проводиться специализированной газовой организацией ежегодно, что обеспечит его безопасное и комфортное использование.

Действующим законодательством предусмотрено два способа оплаты за оказание услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования:

— ежемесячно равными платежами по 1/12 от стоимости работ;

— единовременно в полном объеме после выполнения работ.

В этой связи с 17 февраля 2025 года в офисах МФЦ Самарской области организуется прием обращений граждан для определения порядка оплаты за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Граждане могут выбрать один из двух способов оплаты.

Также обращаем ваше внимание, что если в 2024 году не были проведены работы по техническому обслуживанию газового оборудования, но оплата за услуги гражданами произведена в полном объеме, то в офисах МФЦ Самарской области, также возможно подать обращение по перерасчету платы, осуществлённой в 2024 году, в счет оплаты услуг за техническое обслуживание газового оборудования в 2025 году.

Для подачи указанных обращений граждане должны представить: документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документ, подтверждающий право собственности (пользования) на объект недвижимости.

Записаться на прием в МФЦ Самарской области, уточнить режим работы офиса можно на портале Самарской области «Мои Документы».