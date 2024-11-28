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Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло

28 ноября 2024 14:15
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Житель Самары лишился автомобиля за долги за тепло

В рамках мероприятий по исполнительному производству сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Kia Rio, принадлежащий клиенту Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Житель Промышленного района не оплатил за отопление и горячее водоснабжение 172 тысяч рублей.

Машина была изъята на одной из автодорог Самары и направлена в отдел судебных приставов Промышленного района. Её владелец числится в базе данных злостных неплательщиков: помимо долгов перед энергетиками гражданин имеет неурегулированные обязательства перед Федеральной налоговой службой. Примечательно, что два года назад этот клиент уже лишался своей машины за долги перед самарскими энергетиками.

«На данный момент автомобиль арестован и находится на штрафстоянке энергокомпании. После ареста машины у владельца есть 5 дней, чтобы погасить задолженность за тепло. Если он этого не сделает, автомобиль выставят на торги. Средства, полученные с реализации, будут распределяться по всем кредиторам, в том числе, для оплаты счетов за отопление», - отметила директор по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Ахсарова.

Энергетики призывают клиентов компании своевременно и в полном размере оплачивать тепловую энергию.

Теги: Т ПЛЮС

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