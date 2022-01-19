Задача по по вывозу из Самары за сутки до восьми тысяч тонн снега выполняется в полном объеме 

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Подрядным организациям поставлена задача увеличить количество вывезенного снега с пяти до восьми тысяч тонн в сутки и ускорить работу по очистке скатных кровель в городе.



Днем 19 января на территориях города работают 3 224 уборщика, чистоту наводят с помощью 305 единиц техники. Только за прошедшую ночь количество вывезенного с улично-дорожной сети снега составило 5,3 тысячи тонн. Площадки для складирования продолжают пополняться в активном темпе и днем.



Например, на улице Партизанской процесс был организован таким образом, что погрузка снега и вывоз осуществляются непрерывно: как только уезжает один КАМАЗ, сразу же к погрузчику подъезжает следующий самосвал.



Также коммунальщиками усилена очистка дворов и скатных крыш многоквартирных домов. Сейчас этим занимаются 56 бригад специально обученного персонала – количество работников нарастили до 165 человек.

Фото: администрация Самары