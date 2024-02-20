За сутки с улиц Самары эвакуировали 14 автомобилей, которые мешали уборке снега

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Контроль за зимним содержанием территорий города, результативностью сезонных работ ведется непрерывно. Эти вопросы рассмотрели на еженедельном совещании в горадминистрации.

В прошедшие сутки на улично-дорожной сети и бульварах, в парках, скверах и на набережной, на придомовых, дворовых, внутриквартальных и неразграниченных территориях трудились 3 352 уборщика, а механизированная расчистка осуществлялась 553 снегоуборочными машинами. В том числе минувшей ночью на улицы города направили 59 самосвалов, 55 многофункциональных дорожных комбинированных машин, 52 погрузчика, 20 тракторов МТЗ-80, 26 единиц малогабаритной техники, 5 автогрейдеров. По-прежнему используются как собственные ресурсы муниципальных предприятий, организаций-подрядчиков, МБУ, так и привлеченные согласно договорам.

К утру 20 февраля возможность беспрепятственного движения транспорта, включая общественный, на дорогах 2-4 категорий была обеспечена. На площадки временного складирования доставили 5 141,3 т снега.

В ночь на 21 февраля, перед уборкой улиц, совместно с ГИБДД будет вновь усилено патрулирование дорог, на которых имеются запрещающие знаки, действующие постоянно или в определенные дни недели, часы, по четным либо нечетным датам. Именно в ночные смены выполняется основной массив снегоуборочных работ, включая вывоз.

Сегодня в дневную смену на участки обслуживания вывели 325 человек для расчистки вручную и 334 единицы техники, в том числе 82 машины – для работ на внутриквартальных территориях, во дворах, которые сейчас требуют повышенного внимания профильных служб. Кроме того, акцентировано внимание на необходимости постоянной очистки выходов из подъездов и скатных кровель. За работой управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ТСН контроль МП «ГАТИ по благоустройству» и районных администраций (административных комиссий) не ослабевает. Также в отношении недобросовестных обслуживающих организаций материалы, подготовленные в результате контрольных мероприятий, направляются в ГЖИ и прокуратуру для принятия дальнейших мер реагирования.

Фото: администрация Самары