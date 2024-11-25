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Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора

25 ноября 2024 12:32
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Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора

«Работу нового регоператора держу на личном контроле вместе с коллегами из Правительства области и Центра управления регионом, который оперативно фиксирует проблемы жителей.  Первые недели были сложными. Отдельные хозяйствующие субъекты откровенно вставляли палки в колеса, из-за чего возникли сбои. Сейчас процесс планомерно налаживается», - отметил губернатор. 
 
На встрече с руководителями компании «Экология» глава региона попросил доложить, как выстраивается работа, какие есть проблемы, дальнейшие планы. Исполнительный директор Екатерина Луценко сообщила, что сейчас продолжается донастройка некоторых процессов, в частности транспортировки мусора и выставления платежных документов населению. Идет договорная кампания с потребителями. Открыты 24 центра обслуживания жителей, обращения также принимаются в социальных сетях и мессенджерах, сигналы о невывозе мусора фиксируются и отрабатываются. 

Губернатор обратил внимание на то, что в самые сжатые сроки необходимо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
 
«Наша цель – полный порядок в сфере обращения с ТКО, чтобы услуги оказывались качественно и бесперебойно, а тарифы были понятными и обоснованными», - 
резюмировал Вячеслав Федорищев. (https://t.me/Fedorischev63/1411)

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