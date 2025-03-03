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Все звонки в круглосуточную диспетчерскую «РКС-Самара» теперь принимает робот. Голосовой помощник начал работу в январе сначала в тестовом режиме - принимал каждый пятый звонок, постепенно его переводили на бОльший объём. С начала марта каждый звонок по круглосуточным номерам 334-75-12 и 207-87-87 попадает на робота-диспетчера.

Через новый сервис можно узнать информацию по текущим работам и отключениям ХВС, передать заявку об утечке или отсутствии воды - от жителя нужно только чётко отвечать «да» или «нет», называть цифры и адрес. При создании новой заявки робот назовёт специальный номер, по которому звонящий может в следующий раз уточнить статус заявки. (Запомните или запишите его!) Об окончании работ заявившему сообщат по телефону, с которого поступил звонок - в период с 10 до 20 часов. Если по какой-то причине роботу не удалось принять заявку или ответить на вопрос, он переключит абонента на оператора дежурной службы. С начала работы голосовой помощник уже принял 8373 звонка, из которых чуть больше 10% перевел на оператора, в остальных случаях справился сам. Со всеми звонившими робот был одинаково вежлив, терпелив и отзывчив.

«РКС-Самара» постоянно работают над улучшением абонентских сервисов и организацией обратной связи. Сегодня жители могут обратиться в ресурсную компанию несколькими способами: через сайт https://samcomsys.ru/ рубрики «Сообщить о проблеме» и «Обратная связь» - на главной странице, через Телеграм по т. +7-917-013-70-07 vodasignal (обратной связи на сообщение нет, но все обращения в обязательном порядке регистрируются и принимаются в работу).

По каналам обратной связи поступают отзывы жителей на работу робота-диспетчера, на основе которых сервис продолжает дорабатываться.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»