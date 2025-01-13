Восстановили штатную схему теплоснабжения жилых домов и соцобъектов Железнодорожного района Самары

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Дефект устранён. Специалисты «ПТС» восстановили штатную схему теплоснабжения жилых домов и социальных объектов Железнодорожного района Самары. В настоящее время управляющим компаниям необходимо провести переключение домов с временной схемы отопления, затем проверить параметры подачи тепла в домах, по необходимости провести регулировку внутридомового оборудования и устранить воздух из системы отопления зданий.

Все вопросы по отоплению горожане могут направлять в тепловую справочную службу по телефону 8-800-700-18-46. Их отработают коммунальные службы совместно с тепловой инспекцией Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Напомним, что в устранении дефекта теплосети на улице Аэродромной были задействованы 15 человек и 4 единицы техники. На время ремонта все объекты были обеспечены теплом по резервной схеме.