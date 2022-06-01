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«Водный сигнал» «РКС-Самара» переехал в мессенджер Telegram

1 июня 2022 15:54
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Все обращения принимаются сотрудниками центральной диспетчерской службы «РКС-Самара» и отправляются в профильные подразделения.

С 1 июня 2022 года «Водный сигнал» «РКС-Самара» переехал в мессенджер Telegram по номеру +7-917-013-70-07.

Каждый самарец, обнаруживший проблемы на уличных сетях водоснабжения и водоотведения – утечки холодной воды, изливы канализации, открытые колодцы, – может сбросить сообщение и фото через мессенджер Telegram.

Все обращения принимаются сотрудниками центральной диспетчерской службы «РКС-Самара» и отправляются в профильные подразделения. Обратная связь по данному каналу не предусмотрена.

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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