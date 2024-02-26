В мэрии Самары обсудили актуальные задачи по содержанию города

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В горадминистрации прошло еженедельное рабочее совещание.

В приоритете на повестке дня - зимнее содержание города: уборка от снега улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов и дворовых территорий, очистка пешеходных зон и кровель от наледи.

Продолжают также вывозить снег на площадки временного хранения. С начала сезона вывезли 383522 тонны снега, в том числе больше 154 тысяч тонн за февраль.

Днем, 26 февраля, на уборку Самары вышли 281 единица техники и 3185 уборщиков. В центре внимания специалистов очистка проезжий частей и тротуаров, обработка участков противогололедными материалами.

Продолжают трудиться и на территории внутригородских районов, в том числе ведется работа по очистке кровель.

Фото: администрация Самары