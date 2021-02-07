Владимир Василенко назвал районы города, где вода не соответствует СанПиНу

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Владимир Василенко сообщил в "Твиттере", что в двух районах города вода не соответствует СанПиНу. Речь о Красноглинском и Куйбышевском. В остальных же, по словам замглавы Самары, ресурс соответствует нормам.



Информацию о качестве воды Василенко озвучил в ответ на обращение жительницы Кировского района. Женщина пояснила, что до их домов не доходит вода нужного давления и качества.

- Зубчаниновка поливает урожай, а мы должны ночами мыться, колонки не работают, - написала она и поинтересовалась планами по улучшению водоснабжения окраин Кировского района.

Владимир Василенко заявил о том, что качество воды там удовлетворительное, а вот с давлением пообещал разобраться, передает sova.info.

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