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Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации

2 ноября 2022 16:41
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Социальная газификация в Самарской области набирает обороты.

Во вторник, 1 ноября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по социальной газификации.

Ход исполнения государственной программы, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудили с участием министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, министерства социально-демографической и семейной политики, руководства газораспределительных организаций – ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара». В режиме видеоконференцсвязи к работе совещания подключились главы муниципальных образований и руководство ООО «Сызраньгаз».

«За последние недели существенно возросло количество заключенных договоров – это 74% от принятых заявок, объем исполненных работ по договорам составляет 36%, по этим показателям наш регион находится в зеленой зоне по исполнению показателей программы. Но расслабляться ни в коем случае не стоит, планы на следующие месяцы значительно выше, а значит, нужно наращивать усилия, – отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов. – За последние дни мы приняли ряд организационных решений, связанных с усилением информационной составляющей социальной газификации в работе МФЦ. С главами муниципалитетов отработаны вопросы приоритизации оформления прав собственности как одного их факторов отказа в приеме заявок. Муниципальные штабы нацелены на усиление индивидуальной работы с владельцами негазифицированной недвижимости. Все эти вопросы находятся в отработке, и уже в текущем месяце мы увидим результаты».

По информации регионального Минэнерго, в Самарской области потенциал социальной газификации на сегодня – это 33 674 жилых строения. В газораспределительные организации региона поступило 14 222 заявки. Исполнено до границ участка 2 407 заявок. 1579 домовладений получили услугу «под ключ»: выполнено подключение и заключены договоры на поставку газа.

Представители газораспределительных организаций доложили об исполнении графика проектирования и строительства газопроводов внутри населенных пунктов. Все работы исполняются в срок, а газораспределительные организации ООО «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Сызраньгаз» выполнили их с опережением.

Председатель Правительства подчеркнул: в ноябре план по проектированию и объему строительных работ фактически удваивается, необходимо наращивать темпы, привлекать дополнительные силы и средства.

Одной из причин отказа от участия в программе со стороны самих граждан являются расходы на приобретение газового оборудования: плиты, счетчика, отопительного котла, – и на монтаж системы отопления.

На заседании штаба обсудили возможность расширить списки льготников, получающих социальную выплату на приобретение газового оборудования. Напомним, с 2021 года льготным категориям граждан, участвующим в программе социальной газификации, предоставляется компенсирующая социальная выплата в 145 тысяч рублей. Сейчас этой мерой социальной поддержки могут воспользоваться 17 льготных категорий. Среди них, в том числе, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, ветераны боевых действий.

Средства можно направить на покупку и установку внутридомового газового оборудования, на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей внутри жилого дома. Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что к настоящему моменту такой мерой поддержки воспользовались 120 человек, основная категория льготополучателей – многодетные семьи.

Программа льготной газификации завершается к концу 2023 года, и ее результатом должно стать подключение к голубому топливу всех домовладений, соответствующих критериям проекта, при условии согласия хозяев.

«Социальная газификация – это поручение Президента Российской Федерации, и оно должно быть исполнено, и не просто в срок, а досрочно», – подвел итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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