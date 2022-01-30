В Железнодорожном и Кировском районах Самары 1 и 3 февраля отключат холодную воду

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Во вторник, 1 февраля, без холодного водоснабжения останутся десятки домов в Железнодорожном районе областной столицы, сообщает sova.info со ссылкой на "РКС-Самара".



Воду планируют отключить в 9 часов утра в домах по улицам Загородной, Гончарной, Песчаной и Партизанской (д. 88, 90, 92,94). На той же ул. Партизанской упадет давление в трубах холодного водоснабжения в д. № 96, 98, 100, 102, 104, 110, 116 116а.



Известно, что на ул. Партизанской, 102 для жильцов установят бойлер.



Вернуть воду в трубы в компании обещают к 17:00 1 февраля. В качестве причины отключения называется замена задвижки диаметром 300 миллиметров на улице Дзержинского, 40.



А в четверг, 3 февраля, в короткий срок с 10 часов утра до 11:45 планируется провести работы на трубопроводе. Воду собираются отключить в домах № 98 и 102 на проспекте Кирова.

Фото: pixabay