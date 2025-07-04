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В Тольятти пройдёт очередной этап ремонта теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

4 июля 2025 11:10
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В Тольятти пройдёт очередной этап ремонта теплосетей от ТЭЦ ВАЗа

Специалисты «Т Плюс» проведут ремонт тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа. В связи с этим с 7 по 13 июля будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и предприятий Автозаводского района в кварталах №14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, МедГородок, ПромКомЗона и Молодежно-жилищный комплекс.

В ходе ремонта энергетики проверят тепловые сети на прочность повышенным давлением холодной воды. Это позволит выявить скрытые дефекты, тем самым снизить риск ограничений тепла в зимний период. Данное мероприятие проводится ежегодно в межотопительный период и является самым эффективным способом диагностики технического состояния труб.

Энергетики «Т Плюс» обращают внимание горожан на важность соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов:

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

После устранения выявленных повреждений теплоэнергетики совместно с обслуживающими организациями восстановят горячее водоснабжение для клиентов.

Обо всех обнаруженных дефектах или отсутствии крышек люков на теплокамерах необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.

Теги: Т ПЛЮС

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