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В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО

22 мая 2025 13:54
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В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО

обработки и утилизации ТКО

21 мая 2025 года вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов и министр природных ресурсов региона Артем Ефимов провели выездное совещание в г.о. Сызрань по организации процессов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В Сызрани выстроена хорошая коммуникация между регоператором, перевозчиком и муниципалитетом. С вывозом ТКО практически нет проблем. Точечные жалобы перевозчик оперативно отрабатывает. Администрация города и управляющие компании, в свою очередь, следят за содержанием мест накопления отходов: производят уборку, вывозят отходы, которые не относятся к твёрдым коммунальным. В этом году благодаря областной субсидии в Сызрани обновят контейнерный парк в количестве более 2 тысяч баков, отремонтируют порядка 100 площадок и построят 12 новых. Чтобы избежать несанкционированного сброса покрышек на контейнерные площадки, администрация Сызрани организовала их централизованный сбор в п.Сердовино с последующим вывозом на предприятие соседнего региона для переработки.

«Каждый понимает свои обязанности и общую ответственность, поэтому поддерживается порядок», – сказал Артем Ефимов.

В автопарке перевозчика 29 единиц техники, в том числе мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, мультилифты и бункеровоз. Техника сильно нуждается в обновлении, и после смены регоператора стало возможным приобрести новую: в этом году перевозчик планирует закупку 6 машин. При этом уже сейчас в качестве тестового варианта «Экопром» использует мусоровоз компании, которая в скором времени локализует свое производство спецтехники в Тольятти.

«У нас есть потребность в развитии самарского продукта. Тем более, что вы нацелены на качество и результат», – обратился к представителям компании Вячеслав Романов.

Все собираемые ТКО из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского муниципальных районов отправляются на мусоросортировочный комплекс «Фаворит-1». Мощность комплекса - 80 тысяч тонн в год. На объекте ведется ручная сортировка полезных фракций для переработки: ПЭТ, ПНД, стекло и другие. Оставшиеся отходы, так называемые «хвосты», отправляются на объект захоронения.

Высоконагружаемый полигон АО «Экопром» планируется реконструировать до 2027 года - сделать его более современным и предусмотреть участок для компостирования, чтобы уменьшить нагрузку на полигон.  Совместно с ППК РЭО подготовлена концессионная инициатива, в настоящее время идет проектирование. По словам руководителей объекта, здесь также планируется строительство мусоросортировочного комплекса с перспективной мощностью до 100 тысяч тонн в год. Он будет взамен прежнего комплекса «Фаворит-1», но уже с удобной логистикой и увеличением глубины выборки.

«По этому вопросу в ближайшее время проведём установочное совещание с участием ППК РЭО», - прокомментировал Вячеслав Романов.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

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