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В самарском баре обнаружили магнит, который серьезно занижал показатели расхода воды

24 мая 2022 09:38
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В самарском баре обнаружили магнит, который серьезно занижал показатели расхода воды

В начале мая контролер «РКС-Самара» обнаружила в одном из пивных баров на ул.22 Партсъезда не слишком оригинальную конструкцию, установленную на прибор учета водопотребления. Специальный магнит ограничивал скорость вращения стрелок и серьезно занижал показатели расхода воды. Именно такие «изобретения» имел в виду законодатель, когда в действующие правила предоставления услуг ЖКХ вносил раздел о запрете вмешательства в работу приборов учета. 

Любое вмешательство в работу приборов учета потребления воды рассматривается действующим законодательством как выведение прибора из работы с момента последней проверки. Начисления в таком случае производятся из расчета воды, которую мог бы потребить абонент в круглосуточном режиме с учетом диаметра трубы за весь период. Разница колоссальная. По прибору учета при умеренном потреблении суммы составляют несколько сотен рублей, а при расчете с учетом нарушений – сотни тысяч. 

Так случилось и в этот раз. Владельцу помещения была выставлена сумма в размере более 146 тысяч рублей с даты последней проверки в декабре 2021 года. Свои расходы он вправе переложить на арендатора, т.к. именно арендатор отличился умом и сообразительностью. Вывод можно сделать один – владелец помещения в соответствии с законом должен обеспечить контроль за состоянием прибора учета: содержать в целостности опломбировку (регулярно проверять и вести журнал контроля), следить за датой поверки прибора, о любых проблемах сразу сообщать в ресурсоснабжающую организацию. Только в этом случае владелец помещения может из сложной ситуации выйти без финансовых проблем. 

Теги: РКС-Самара

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