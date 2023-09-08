В Самарской области стартовал конкурс «Старший по дому – надёжный партнер»

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в конкурсе «Старший по дому — надёжный партнёр».

Напомним, что межрегиональный конкурс «Старший по дому - надёжный партнёр» пройдет в Самарской области во второй раз. В целом лучших управдомов будут определять сразу в 15 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции.

Номинации конкурса «Старший по дому – надежный партнер-2023»:

«Платёжная дисциплина» (оплата коммунальных услуг);

«Народный контроль» (уменьшение общей суммы задолженности дома);

«Технологии для экологии» (доля собственников, подписавшихся на получение электронной квитанции);

«В ногу со временем» (увеличение количества пользователей личного кабинета среди жильцов);

«Лучший старший по дому» (совокупная оценка по всем критериям).

Претенденты на победу уже сегодня могут направить свои заявки на участие в акции на почту samara@esplus.ru. Прием заявок продлится до 31 октября 2023 года, после чего всем участникам будет предоставлен период с 1 ноября до 15 декабря, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты. Итоги акции будут подведены в конце 2023 года.

«Мы знаем, как много председатели советов МКД делают для своих жильцов, стараясь улучшить их быт. Энергетики тоже заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получали качественные коммунальные услуги и жили в комфорте. А потому мы хотим поддержать грамотных и ответственных старших по домам и отметить их ценными призами в рамках профессионального конкурса», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

За новостями об акции «Старший по дому — надёжный партнёр» можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».