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В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%

3 июня 2021 13:50
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В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%

С 1 июля самарцев ждет традиционное летнее повышение платы за услуги ЖКХ. Во вторник 1 июня первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Губдумы сообщил, что индекс изменения размера совокупного платежа для региона установлен на уровне 3,6%. 

Также напомним, что ранее региональные власти утвердили максимальные индексы изменения размера платы жителей региона за коммуналку на 2021 год - от 3,6% до 5,6%. В Самаре, к примеру, это 4%, в Тольятти - 3,6%, в Новокуйбышевске - 5,6% и т.д.

Так, к примеру, с 1 июля 2021 года плата за кубометр питьевой холодной воды для потребителей "РКС-Самара" вырастет с 35,08 руб. до 36,48 руб. "Дневной" киловатт-час подорожает на 26 копеек, "ночной" - на 13 копеек, а плата за электричество при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами вырастет с 4,32 до 4,46 руб./кВт-ч. Подробные цифры: Тарифы на электричество в Самарской области с 1 июля 2021 года. Также вырастут цены на газ и т.д.

Не изменится плата за капремонт домов и вывоз мусора. Первую, напомним, повысили раньше, с января 2021 года, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: В центре внимания ЖКХ коммунальные услуги тарифы

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