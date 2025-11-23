В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок

183

В Самарской области начнет действовать новый порядок привлечения к ответственности за парковку на контейнерных площадках, блокирование проезда и ненадлежащее содержание прилегающей территории.

Новые правила введут уже с 30 ноября. Ранее были приняты соответствующие поправки в региональный закон об административных правонарушениях.

«Главное нововведение — дела о таких нарушениях смогут рассматриваться без составления протокола, на основе данных со специальных технических средств. Это позволит сократить сроки привлечения нарушителей к ответственности с нескольких месяцев до нескольких дней», — сообщили в областном минприроды.

Цель нововведений — навести порядок в содержании контейнерных площадок и обеспечить беспрепятственный проезд мусоровозов.

С 6 октября штрафы за эти нарушения были существенно увеличены:

Для граждан — до 5 000 рублей (ранее — 3 000 ₽);

Для юридических лиц — до 100 000 рублей (ранее — 50 000 ₽).

Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М». Сейчас нарабатывается практика, которая позволит в будущем сделать работу новой системы максимально эффективной, пишет TLT.ru.