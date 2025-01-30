В Самарской области начат поиск подрядчиков для вывоза ТКО

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Общий объем финансирования лотов составляет 1,12 миллиарда рублей. Первый — включает в себя услуги по вывозу отходов в Камышлинском, Клявлинском, Похвистневском, Челно-Вершинском районах и в городе Похвистнево с 1 марта по 31 октября 2025 года, начальная стоимость контракта составляет 131,4 миллиона рублей.

Второй лот охватывает Волжский район, а также города Новокуйбышевск, Чапаевск и Куйбышевский район Самары, с аналогичным периодом оказания услуг — с 1 марта по 31 октября. Сумма контракта в этом случае составляет 484,5 миллиона рублей.

Что касается Самарского городского округа, то он сталкивается с наибольшими затратами на вывоз мусора, так как на транспортировку ТКО с начала марта по конец октября для Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Самарского районов предусмотрено 506,45 миллиона рублей.

Объявление тех, кто выиграл тендер планируется после 17 февраля 2025 года. В технических заданиях указано, что вывоз отходов будет производиться с 1 июня по 31 августа по будним дням с 8:00 до 23:00, а в выходные и нерабочие праздничные дни — с 10:00 до 23:00. С 1 сентября по 31 мая работники будут трудиться до 22:00, пишет Самара-АиФ.