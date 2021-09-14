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В Самарской области 15 сентября, начнут давать отопление

14 сентября 2021 22:39
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Нагреваться уже завтра будут батареи в Сызрани.

В Самарской области 15 сентября начнут давать отопление. Нагреваться уже завтра будут батареи в Сызрани.

И. о. главы города Анатолий Лукиенко подписал постановление о пуске тепла. Сперва оно будет поступать в социальные объекты - больницы, школы, детсады. А с 22 сентября нагреваться воздух будет и в квартирах сызранцев.

Дмитрий Азаров поставил задачу главам муниципалитетов раньше обычного быть готовыми к началу отопительного сезона.

"Понимая, что сезонные простудные заболевания и заболевания коронавирусной инфекцией мы можем получить в одно время и в одном месте, допустить при понижении температур еще и холодные квартиры нельзя", - заявил глава региона, передает sova.info.

 

Фото:    pixabay

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