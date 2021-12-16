В Самаре установят 1203 контейнера для раздельного сбора мусора в 2022 году

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Сортировка отходов становится обязательной частью жизни современного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий.

Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер потребители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне. Такую инициативу поддерживает и Самара, в этом году для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Экология».

Раздельный сбор позволит не допускать разрастания полигонов для складирования отходов, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды – почвы, воздуха и воды.

К сортировке пригодны не только пластик, картон, бумага и стекло, но и уже отслужившая бытовая техника. В настоящее время контейнеры хранятся на базе МП «Жиллидер», впоследствии они будут собраны и размещены на муниципальных контейнерных площадках в Самаре.

Фото: администрация Самары