В Самаре продолжается приемка объектов, обновленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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В Самаре продолжается приемка объектов, обновленных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Во время этого этапа дорожной кампании в обязательном порядке учитывается мнение общественности.

Сегодня приемка велась на проспекте Кирова, где от улицы Победы до Заводского шоссе было выполнено комплексное благоустройство.

«От имени жителей хочется выразить благодарность и мэрии, и подрядчику за то, что не оставляют без внимания и отдаленные районы города. Проспект Кирова – важная транспортная артерия, здесь же находится Дворец культуры и другие инфраструктурно значимые объекты. Раньше жители жаловались, что автодорога была разбита, да и пешеходам пройти было трудно. Сейчас территория в прекрасном состоянии, – отмечает председатель ТОС «Металлург-2» Татьяна Мотова. – Для дальнейшего поддержания порядка местные жители готовы внести свой вклад и поддержать городские службы благоустройства: откликнемся на любой призыв, ведь в субботниках мы всегда принимаем активное участие».

В ходе совместной приемки у представителя ТОС была возможность задать все интересующие вопросы. В частности, они касались технологических новшеств. Так, при устройстве верхнего слоя проезжей части на площади 39,5 тысячи квадратных метров для повышения прочностных характеристик применен щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Эта современная смесь используется на дорогах местного значения с текущего года, что удовлетворяет основным требованиям при реализации нацпроекта. Новейшие материалы и технологии прописаны и в муниципальных контрактах.

«Также в рамках комплексного ремонта предусмотрели и выполнили ремонт тротуаров, примыкающих к проспекту проездов на внутриквартальные территории, установили новый бортовой камень, заменили старый поребрик, привели в порядок газоны. Кроме того, на участке была обновлена рельсошпальная решетка, а сами трамвайные пути от улицы Теннисной в направлении Заводского шоссе теперь обособлены. Таким образом, отреагировали на предписание ГИБДД, чтобы автомобилисты не ездили по трамвайным путям, и связанных с этим аварийных ситуаций не было. Это особенно важно на подъездах к путепроводу, на путепроводе, возле рынка», – поясняет начальник производственно-технического отдела подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Максим Васильчук.

Удобнее и пассажирам, которые могут ожидать трамваи на безопасной платформе.

Помимо этого, на дороге появились свежая разметка, новые светофоры и знаки.

При взаимодействии с подрядчиком, на глазах общественности специалисты курирующего учреждения, «вооружившись» курвиметром, рулеткой и рейкой, с самого утра продолжали делать замеры длины, ширины, оценивать ровность новых покрытий проезжей части и пешеходных зон за перекрестком проспекта Кирова и улицы Физкультурной.

«Фиксируем, что нормативы соблюдены. При выявлении недочетов выписываем предписание, которое направляется в адрес подрядной организации. Надо отметить, что подрядчик, в зоне ответственности которого находятся работы на проспекте Кирова, устраняет недостатки в кратчайший срок: к вечеру того же дня или через день. Потом мы все заново проверяем и отражаем в документах», – рассказывает главный специалист сектора контроля за ремонтом автомобильных дорог МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Руслан Хуснутдинов.

Комиссионную приемку отремонтированных по дорожному нацпроекту объектов планируют завершить в первой половине сентября.

Фото: администрация Самары