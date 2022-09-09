В Самаре обсудили цифровую трансформацию ЖКХ на территории региона

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В пресс-центре Самарского областного вещательного агентства обсудили цифровую трансформацию ЖКХ на территории региона.



В дискуссии приняли участие заместитель руководителя департамента национальных проектов и государственных программ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Наталия Винокурова, руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, начальник отдела контроля за раскрытием информации в ГИС ЖКХ Государственной жилищной инспекции Сергей Трушкин и руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских.



Самарская область участвует в проекте Минстроя России «Умный город», который реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и нацпрограммы «Цифровая экономика». В 2019 году пилотными городами по внедрению «цифры» в городской и коммунальной инфраструктуре определены Самара, Тольятти и Новокуйбышевск.



В рамках проекта планируется создать «Единый центр оперативного реагирования, который позволит организовать работу аварийных служб ЖКХ и ЕДДС в едином информационном пространстве (в г.о. Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань), что позволит им более оперативно реагировать на происшествия.



Также, с этого года IQ городов (Индекс качества городской среды) будет оцениваться не только по городам-пилотникам, а по всем муниципальным образованиям вне зависимости от численности населения.



В настоящее время министерство энергетики и ЖКХ проводит цикл встреч с предпринимателями, компаниями и главами муниципальных образований, на которых будут предложены разработки в сфере цифровых технологий. Планируется также сформировать реестр IT-практик в сфере ЖКХ и городского хозяйства. Министерство открыто к диалогу с IT-компаниями и ведёт поиск интересных предложений.

Фото: департамент информационной политики СО