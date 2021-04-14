В Самаре завершаются температурные испытания тепловых сетей

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15 апреля филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» проверит повышенной температурой теплоносителя тепловые сетей от Привокзальной отопительной котельной.

В связи с этим будет временно приостановлено горячее водоснабжение в Железнодорожном, Октябрьском районах, в границах улиц: Авроры – Аэродромная – Революционная - Мяги - Николая Панова - проспект Ленина – Первомайская – Коммунистическая – Урицкого – Горная - Дзержинского.

Руководство ПТС напоминает о необходимости осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на «горячую линию»: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную.