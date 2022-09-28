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В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД

28 сентября 2022 12:32
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В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД

27 сентября в областном центре был дан старт отопительному сезону. 
Первыми на очереди подачи тепла – социальные объекты. 
 
В частности, значительных результатов достигли в ходе подключения детских садов – почти 90% обеспечены теплом. Радиаторы нагрелись в 60% объектов здравоохранения и 80% учреждений опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей, а также в 2/3 школ. Таким образом, основные объекты социальной сферы подключены уже на 71%. 
 
Также ведется подключение образовательных учреждений (вузы и сузы), культуры и спорта. Всего объектов социальной сферы более тысячи, и все они требуют повышенного внимания. 
 
В части внушительного жилого фонда (10 195 МКД) – всего лишь за один день ресурсоснабжающей организации удалось согреть батареи в более чем 1,5 тыс. домов. При этом темпы ресурсоснабжающие организации только наращивают.

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