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В Самаре все профильные службы продолжают подготовку к будущему зимнему сезону

25 октября 2022 15:16
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27 октября первый вице-мэр лично оценит готовность техники к работе по зимнему регламенту.

Переход на зимний регламент: в профильном департаменте продолжает свою работу штаб по благоустройству

Дата: 25.10.2022 15:00

 

В Самаре все профильные службы продолжают подготовку к будущему зимнему сезону 2022-2023. Сегодня, 25 октября, в Департаменте городского хозяйства и экологии состоялся штаб по благоустройству под руководством Владимира Василенко. Среди присутствующих – специалисты профильного департамента, представители подрядной организации МП «Благоустройство», а также администраций внутригородских районов. На повестке дня – подготовка к традиционному смотру зимней техники, алгоритмы работы в условиях обильных снегопадов, а также налаживание логистики.

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, в собственности муниципальных предприятий, обслуживающих улично-дорожную сеть, общественные пространства, а также территории скверов и парков – 375 единиц техники.

Владимир Василенко детально разобрал вопрос о максимальном укомплектовании звеньев под вывозку снежных масс с учетом погрузки и выстраивания маршрутов логистики на площадки для временного складирования снега. По указанию вице-мэра будет проработан вопрос об увеличении количества погрузчиков, работающих в звене с дополнительно привлеченной городом техникой под вывоз снега.

Также Владимир Василенко скорректировал график заготовки противогололедных средств. Напомним, подрядные организации применяют два вида реагентов – ПСС (песчано-соляная смесь) и «Бионорд». По информации подрядной организации МП «Благоустройство», «Бионорд» заготовлен в полном объеме. При этом до 5 ноября подрядчику предстоит завершить заготовку и песчано-соляной смеси в количестве 14 тысяч тонн.

27 октября первый вице-мэр лично оценит готовность техники к работе по зимнему регламенту. Порядка 150 «переобутых» машин будет представлено на площади имени В.В. Куйбышева. Помимо муниципальных предприятий будет задействована и техника, принадлежащая МБУ внутригородских районов, а также управляющих компаний, которые в зимний период будут содержать внутриквартальные и придомовые территории, соответственно.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

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