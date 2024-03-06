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В Самаре в честь 60-летия транспортного подразделения «Т Плюс» отмечены лучшие сотрудники

6 марта 2024 15:38
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В общей сложности отмечен добросовестный труд 24 специалистов предприятия.

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина наградила лучших сотрудников Волжского филиала АО «ЮНИС» (дочернее предприятие ПАО «Т Плюс»). В общей сложности отмечен добросовестный труд 24 специалистов предприятия, которое в этом году отмечает 60 лет со дня своего создания.

Волжский филиал АО «ЮНИС» обеспечивает весь комплекс автотранспортных услуг, включающий выполнение грузоподъемных и дорожно-строительных работ на электростанциях и тепловых сетях группы «Т Плюс» в Самарской и Ульяновской областях. На сегодняшний день в организации работает 698 человек, большая часть из которых трудятся машинистами и водителями автомобилей, автобусов, кранов, экскаваторов, погрузчиков и тракторов. Автопарк насчитывает более 580 единиц техники.

«Я рада наградить лучших сотрудников этой компании, среди которых и слесари-авторемонтники, и водители, и инженерно-технический персонал! Именно они обеспечивают стабильную работу стратегически важного предприятия в регионе», - отметила Ирина Никишина.

«Каждый из наших работников вносит свой вклад в надежное теплоснабжение жителей региона, обеспечивая энергетиков всей необходимой техникой. Уверен, столь высокая оценка заслуг персонала станет стимулом для еще более качественного выполнения производственных задач», - отметил директор Волжского филиала АО «ЮНИС» Олег Добровольский.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Т Плюс»

 

Теги: Т ПЛЮС

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