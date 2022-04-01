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В Самаре в 2022 году на 53 участках автомобильных дорог будет усовершенствована организация дорожного движения 

1 апреля 2022 14:23
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31 марта состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством Владимира Василенко.

В рамках реализации дорожного нацпроекта в 2022 году на 53 участках автомобильных дорог будет усовершенствована организация дорожного движения.
 
31 марта состоялось заседание Комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством Первого вице-мэра города Владимира Василенко. Руководители профильных организаций обсуждали важнейшие проблемы и пути их решения, а также докладывали о ситуациях в своих ведомствах по текущим задачам. Особое внимание члены Комиссии уделили утверждению плана мероприятий по ликвидации очагов аварийности; при этом большую часть средств на их реализацию будет выделено благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

По итогам 2021 года мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения запланированы на 53 участках.
 
Также в повестке – оснащение подвижного состава специализированным оборудованием - тахографами и системами видеонаблюдения.

 

Фото:    администрация Самары

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