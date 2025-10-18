Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда

18 октября 2025 11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда

В Самаре продолжается подключение жилых домов к теплу. По данным на 17 октября теплом обеспечили 99,5 % жилого фонда.

Кроме того, на данный момент теплее стало практически во всех соцучреждениях:

- 224 школы из 224;

- 306 объектов здравоохранения из 307;

- 226 детских садов из 227;

- 232 учреждения спорта, культуры и дополнительного образования из 234.

В Самаре работает горячая линия по отоплению. 
Звонки принимаются по телефонам: 
 8-846-337-90-07 (пн-пт 8.30-17.30)
 8-846-266-54-54 (круглосуточно) 

Также напомним, что горячие линии организованы в каждом районе города

