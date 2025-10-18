В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда

В Самаре продолжается подключение жилых домов к теплу. По данным на 17 октября теплом обеспечили 99,5 % жилого фонда.
Кроме того, на данный момент теплее стало практически во всех соцучреждениях:
- 224 школы из 224;
- 306 объектов здравоохранения из 307;
- 226 детских садов из 227;
- 232 учреждения спорта, культуры и дополнительного образования из 234.
В Самаре работает горячая линия по отоплению.
Звонки принимаются по телефонам:
8-846-337-90-07 (пн-пт 8.30-17.30)
8-846-266-54-54 (круглосуточно)
Также напомним, что горячие линии организованы в каждом районе города