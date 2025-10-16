Я нашел ошибку
в РФ прошла регистрация новой автомобильной марки от завода АвтоВАЗ
Музей еврейской культуры и быта в Самаре переедет в новое помещение
В Самаре запустят новый автобусный маршрут №474
В Самаре частично перекроют улицу Советской Армии у Парка Дружбы
Семья Андреевых из Самарской области стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
В Самарской области обновляются нормы градостроительного проектирования
Артисты из Самары стали героями Книги рекордов России
Школьников Самары приглашают принять участие в X Всероссийском конкурсе юных инженеров-исследователей «Спутник»
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда

16 октября 2025 10:43
166
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда

В Самаре теплом обеспечили 98% жилфонда. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в городской администрации.

Также к теплоносителю подключили 223 школы, 303 объекта здравоохранения, 226 детских садов и 232 учреждения спорта, культуры и допобразования.

Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/.

Напомним, в городе работает горячая линия по отоплению. Звонки принимают по телефонам:

  • 8-846-337-90-07 (пн-пт: с 08:30 до 17.30);
  • 8-846-266-54-54 (круглосуточно).
Теги: В центре внимания

