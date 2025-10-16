В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда

166

В Самаре теплом обеспечили 98% жилфонда. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в городской администрации.

Также к теплоносителю подключили 223 школы, 303 объекта здравоохранения, 226 детских садов и 232 учреждения спорта, культуры и допобразования.

Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/.

Напомним, в городе работает горячая линия по отоплению. Звонки принимают по телефонам: