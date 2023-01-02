В Самаре службы благоустройства и коммунальщики трудятся в усиленном режиме

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В настоящее время работают все профильные городские и районные подразделения, отвечающие за содержание и обслуживание вверенных территорий. Оперативные задачи выполняют в соответствии с изменением погодных условий.

Так, службы благоустройства, подрядчики продолжают избавлять улично-дорожную сеть от «снежной каши», обрабатывают противогололедными материалами локации с обледенениями и накатами. Помимо этого, организована очистка дождеприемников. Также ведется откачка талой и дождевой воды.

В ночь на 2 января трудились 110 дорожных рабочих, задействовали 149 единиц техники.

Продолжается вывоз снежных накоплений на временные площадки складирования. За минувшие сутки с улиц Самары вывезли почти 1 881 т снега.

При распределении противогололедных материалов используются все имеющиеся их виды, но упор все-таки делается на внесение песчано-соляной смеси. Она подольше не смывается дождем, к тому же «Бионорд» наиболее эффективен при минусовой температуре.

За минувшие сутки израсходовали 190,9 т противогололедных материалов.

Поддержанием нормативного состояния улично-дорожной сети и других городских территорий сегодня в дневную смену занимаются 2 892 человека (дворников и дорожных рабочих), занятых в ручной расчистке. А для механизированной предусмотрели выход 163 единиц техники.



Скверы, бульвары и другие общественные пространства также приводят в порядок. Актуальные задачи выполняются силами сотрудников МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная» и МАУ «Парки Самары». Сегодня днем в эти зоны обслуживания совокупно вывели 124 рабочих и 21 единицу техники.

Главы внутригородских районов лично координируют работу управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН и других коммунальных служб, контролируют ход уборки и обработки территорий, а также ведут непрерывный мониторинг их состояния для обеспечения комфортного передвижения горожан.



Фото: администрация Самары