В Самаре с 20 до 23 декабря десятки домов останутся без холодной воды

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В Самаре с 20 по 23 декабря 2021 года из-за технических работ отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании, сообщает sova.info.

По словам специалистов, 20 декабря с 23:00 до 1:45 21 декабря воды не будет в домах по следующим улицам:

Бакинская, 1-32а,

Пугачевский тракт, 70-82,

Придорожная, 5-17,

Ковровская, 4, 6, 8, 19,

Эльтонская, 1а-31, 4, 6, 8,

Трубная, 1-45/3, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12а, 14а,

Липяговская, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а,

Красный Кряжок, 1-101,

Ржевская, 1-29,

Восстания, 2-156,

Арбатская, 1, 3, 5, 7, 9,

Восковая, 3, 5, 7,

Фестивальная, 1, 2/4, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6.

А также в переулках Долотном, 4, 10-14, и Ново-Молодежном, 2-11, 13а.

Во вторник, 21 декабря, с 9:00 до 16:00 воду отключат по улице Авроры, 27, 59, 61, и на Партизанской, 169/171.

В среду, 22 декабря, с 9:00 до 17:00 без холодной воды будут жители дома на Арцыбушевской, 3.

Также, сообщают коммунальщики, 23 декабря с 10:00 до 13:00 отключения запланированы по адресам:

Вольская, 81, 83, 85,

Свободы, 92,

Калинина, 14,

а также Томашевский тупик, 3

и Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13.

С 09:00 до 17:00 - на Аэродромной, 8, 10, и Революционной, 163.

Фото: pixabay