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В Самаре с 20 до 23 декабря десятки домов останутся без холодной воды

20 декабря 2021 18:59
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Из-за технических работ.

В Самаре с 20 по 23 декабря 2021 года из-за технических работ отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании, сообщает sova.info.

По словам специалистов, 20 декабря с 23:00 до 1:45 21 декабря воды не будет в домах по следующим улицам:  

Бакинская, 1-32а, 
Пугачевский тракт, 70-82, 
Придорожная, 5-17, 
Ковровская, 4, 6, 8, 19, 
Эльтонская, 1а-31, 4, 6, 8, 
Трубная, 1-45/3, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12а, 14а, 
Липяговская, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 
Красный Кряжок, 1-101, 
Ржевская, 1-29, 
Восстания, 2-156, 
Арбатская, 1, 3, 5, 7, 9, 
Восковая, 3, 5, 7, 
Фестивальная, 1, 2/4, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6. 
А также в переулках Долотном, 4, 10-14, и Ново-Молодежном, 2-11, 13а.

Во вторник, 21 декабря, с 9:00 до 16:00 воду отключат по улице Авроры, 27, 59, 61, и на Партизанской, 169/171.

В среду, 22 декабря, с 9:00 до 17:00 без холодной воды будут жители дома на Арцыбушевской, 3.

Также, сообщают коммунальщики, 23 декабря с 10:00 до 13:00 отключения запланированы по адресам:

Вольская, 81, 83, 85, 
Свободы, 92, 
Калинина, 14, 
а также Томашевский тупик, 3 
и Ново-Вокзальный тупик, 10, 12, 13. 
С 09:00 до 17:00 - на Аэродромной, 8, 10, и Революционной, 163.

 

Фото:   pixabay

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